ما علاقة السفر الطويل بالجلطات الوريدية؟.. بالفيديو.. استشاري يجيب !

موقع الخليج 365: قال استشاري أمراض الدم والجلطات الدكتور عبدالرحمن آل رائزه، إنه لا يوجد أي تعارض على الإطلاق بين أدوية الضغط أو الكوليسترول وأدوية الجلطات.

المسافات الطويلة

وأوضح خلال لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة ""، أن السفر لمسافات طويلة ليس المسبب الرئيسي للجلطات الوريدية.

السبب الأساسي

وأضاف: إذا حدثت جلطة لشخص بعد سفره لمسافة طويلة، فيجب البحث عن سبب آخر لها، حيث أن السفر ليس هو السبب الأساسي.

الرحلات الطويلة

وتابع: يُنصح المسافرون في الرحلات الطويلة بالإكثار من شرب السوائل والتحرك لتجنب المضاعفات.

