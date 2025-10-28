شكرا لقرائتكم خبر وزارة الدفاع توقع مذكرات تعاون مع 10 جامعات لبناء القدرات وتبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الدفاع مذكرات تعاون مع 10 جامعات؛ بهدف تنمية رأس المال البشري من خلال بناء القدرات، وتبادل الخبرات ونشر وتعزيز المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

ووقع مذكرات التعاون من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة لخدمات التميز المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومن جانب الجامعات، رؤساء الجامعات التالية: جامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة طيبة، وجامعة الجوف، وجامعة حائل، وجامعة الباحة، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة بيشة، والجامعة العربية المفتوحة.

وتضمنت مذكرات التعاون استفادة طلبة الجامعات من برامج الاستقطاب الخاصة بوزارة الدفاع، إلى جانب استفادة خريجي الكليات والمعاهد العسكرية من برامج التجسير بالجامعات، والتعاون في مجال الإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة.

وتضمنت مساهمة الجامعات في إعداد برامج تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التعليم والتدريب ومنسوبي المرافق التعليمية والتدريبية في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير قدرات منسوبي الوزارة وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية.

واشتملت مذكرات التعاون على بناء نظام فعال لتصميم التدريب الميداني، واستحداث مسارات تدريبية تلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي لوزارة الدفاع، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تطبيقية قصيرة المدى للفنيين الممارسين تنتهي بشهادات معتمدة، وبرامج أخرى لبناء قدرات أعضاء هيئة التعليم في المؤسسات التعليمية بالوزارة.

كما اشتملت على التعاون في مجال بناء أدلة وشواهد ومؤشرات الأداء وأنظمة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري وإدارة عمليات التحسين المستمر، وتبادل الخبرات في المجال العلمي والأكاديمي وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها وفق أسس التحكيم العلمي.

ونصت مذكرات التعاون على الاستفادة من خبرات الأطباء والصحيين في الوزارة والجامعات في المجال الطبي والدراسات الصحية، إلى جانب استفادة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ومنشآتها من الخدمات التي تقدمها الجامعات.

وبموجب المذكرات تقدم الجامعات الدعم في تسهيل إجراءات القبول لمنسوبي الوزارة لإكمال التحصيل العلمي للمنقولين من جامعات أخرى، ومنح مقاعد دراسية لمنسوبي وزارة الدفاع من مصابي الحرب وأبناء الشهداء، وتقديم الدعم العلمي والمعرفي في مجالي الابتكار والإبداع، إلى جانب تجربة الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب.