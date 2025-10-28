شكرا لقرائتكم خبر بيع شاهين فرخ بـ136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساءَ أمس الليلة الـ14 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة بيع صقر شاهين فرخ طرح سكاكا، للطاروحين عبدالله الدهمشي وراشد العتيبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 70 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 136 ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعما لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

ويعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدا اقتصاديا لمئات الطواريح المشاركين فيه.