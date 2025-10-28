شكرا لقرائتكم خبر «التصدير والاستيراد» يوقع 3 مذكرات تفاهم في اجتماعات اتحاد بيرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن (Berne Union) – المنظمة العالمية الرائدة في مجال تأمين الصادرات والاستثمار – التي عُقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025م في العاصمة الكندية أوتاوا، بمشاركة مؤسسات تمويل وضمان الصادرات من مختلف دول العالم؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات تأمين الصادرات وتطوير منظومة ائتمانها على المستوى العالمي.

وتأتي مشاركة البنك في الاجتماعات في إطار سعيه إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، انطلاقا من دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الاجتماعات، انتخب المهندس الرئيس التنفيذي للمخاطر في بنك التصدير والاستيراد السعودي صهيب الحسيني، رئيسا للجنة براغ (Prague Committee) التابعة لاتحاد بيرن للفترة من 2025 إلى 2027، بما يعكس المكانة الدولية المتنامية للبنك ودوره في تطوير قطاعي تأمين وتمويل الصادرات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعلى هامش الاجتماعات أبرم البنك 3 مذكرات تفاهم مع كل من؛ شركة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية (EGAP)، وشركة أوزبك إنفست لتأمين ائتمان الصادرات والاستيراد الأوزبكية (Uzbekinvest)، ومؤسسة تنمية الصادرات الكندية (EDC).

وقع المذكرات الرئيس التنفيذي للمخاطر في بنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس صهيب الحسيني، مع رئيس مجلس إدارة شركة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية، دافيد هافليتشيك، (EGAP)، والرئيس التنفيذي لشركة أوزبك إنفست لتأمين ائتمان الصادرات والاستيراد الأوزبكية (Uzbekinvest)، رستم عظيموف، ونائب الرئيس الأول للأسواق الدولية في مؤسسة تنمية الصادرات الكندية (EDC)، تود وينترهالت.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز التعاون في مجالات إعادة التأمين، وتبادل الخبرات، وتطوير المشاريع المشتركة والتمويل المشترك، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون بين الشركات السعودية ونظيراتها الدولية في مجالات التقنية النظيفة، والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي.

وفي تعليقه على انتخابه رئيسا للجنة براغ، قال المهندس صهيب الحسيني: أود أن أعبر عن شكري الجزيل لأعضاء الاتحاد على هذه الثقة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تطوير حلول مبتكرة تدعم نمو واستدامة التجارة العالمية.

وأضاف: تعد مشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي في اجتماعات اتحاد بيرن خطوة مهمة لترسيخ حضور البنك على الساحة الدولية وتعزيز شراكاته مع أبرز مؤسسات تأمين الصادرات في العالم.

كما جاء توقيع المذكرات الثلاث انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية وتنمية التجارة والاستثمار، بما يسهم في تمكين المصدرين السعوديين من الوصول إلى أسواق جديدة حول العالم.