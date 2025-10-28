شكرا لقرائتكم خبر وزير «الشؤون الإسلامية» يطلق مبادرة «مساجدنا حلة خضراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبادرة «مساجدنا حلة خضراء»، وذلك خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة حائل.

وتهدف المبادرة إلى زراعة 100,000 شتلة في ساحات المساجد والجوامع بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك على عدة مراحل زمنية محددة ضمن خطة استراتيجية متكاملة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة المشروع الوطني للمحافظة على البيئة، وتماشيا مع المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يعزز دور بيوت الله في الإسهام في التنمية البيئية والمجتمعية المستدامة.