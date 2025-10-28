شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات معرض «إبداع 2026 »لطلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم الموهوبين، فعاليات معرض إبداع 2026، الذي يستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، وذلك في حي حراء الثقافي في مكة المكرمة، بمشاركة 125 طالبا وطالبة من الموهوبين والموهوبات في مدارس مكة المكرمة والقنفذة والليث، يستعرضون من خلالها 22 مجالا علميا تشمل الطب والهندسة والطاقة والذكاء الاصطناعي والعلوم البيئية وغيرها.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، الذي يعد من أبرز البرامج الوطنية المشتركة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وصاحب المعرض ندوة بعنوان «الابتكار والبحث والتطوير نحو مستقبل مستدام»، استعرضت فيها الدكتورة لينا نياز من جامعة أم القرى محور «منهجيات الابتكار في البحث العلمي»، وشاركت الدكتورة مريم عبدالعزيز تركستاني من مستشفى الملك فيصل من خلال محور من الفكرة إلى السوق: رحلة تحويل المعرفة إلى منتج، فيما شاركت المديرة التنفيذية للابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية تغريد سندي في محور مستقبل الابتكار في المملكة.. رؤية 2030 وما بعدها.

وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وإكسابهم أدوات التفكير النقدي وحل المشكلات بما يسهم في تطوير قدراتهم الابتكارية وصقل مواهبهم العلمية.

وشهدت المسابقة في دورتها الحالية إقبالا واسعا من طلبة المنطقة، وبلغ عدد المسجلين 27,505 طلاب وطالبات من مدارس مكة المكرمة والقنفذة والليث، في مؤشر يعكس الوعي المتزايد بأهمية المشاركة في المنافسات العلمية وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع التعليمي.

ويشارك في تحكيم المشاريع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من جامعة أم القرى، ومدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي؛ بهدف رفع جودة المشاريع وتحسين مخرجاتها العلمية والبحثية وفق المعايير الدولية للبحث والابتكار.