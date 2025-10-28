مشاركة تجمع الأحساء الصحي في ملتقى الصحة العالمي تبدأ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجمع الأحساء الصحي يشارك في ملتقى الصحة العالمي

بدأ تجمع الأحساء الصحي يوم أمس مشاركته في ملتقى الصحة العالمي ضمن جناح الصحة القابضة، حيث استقبل الزوار والمهتمين لعرض أحدث المبادرات والمشاريع. وكان لتجمع الأحساء الصحي شرف استقبال وزير الصحة، الذي قام بجولة تفقدية للاطلاع على أبرز المبادرات التطويرية التي يقوم بها التجمع لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

تطوير الخدمات الصحية

خلال مشاركته في الملتقى الصحي العالمي، قدم تجمع الأحساء الصحي مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتعزيز جودة الحياة. وقد لاقت هذه المبادرات استحسان واهتمام الزوار والمشاركين في الملتقى.

زيارة وزير الصحة

زار وزير الصحة جناح تجمع الأحساء الصحي واطلع عن كثب على المشاريع والمبادرات التي تنفذها الجهة لتحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات. وأبدى الوزير إعجابه بالجهود المبذولة وأشاد بالتطور والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

تجمع الأحساء الصحي يتألق في الملتقى الصحي العالمي

بهذه الخطوة، يؤكد تجمع الأحساء الصحي على التزامه بتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تحسين صحة المجتمع ورفاهيته. ويعكس مشاركته في الملتقى الصحي العالمي التزامه بمواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وتحقيق الريادة والتميز في هذا المجال.