اطلاق منصة “نبراس” من قبل نائب وزير “البيئة”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دشَّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة “نبراس”، المختصة في استشراف توجهات البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف رصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتعزيز تبني التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وأقل التكاليف.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لدعم وتمكين البحث والابتكار الدكتور عبدالله الردادي، أن المنصة توفر بيانات دقيقة وحديثة عبر أكثر من 10 آلاف مصدر علمي وقطاعي، مع رصد أكثر من 100 مليون نقطة بيانات يتم تحديثها يوميًا، مستخدمة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم رؤى مستقبلية تساعد صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة.

“نبراس” تهدف إلى تمكين تحويل المعرفة إلى أثر وطني ملموس، ودعم صياغة سياسات الابتكار، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتحديد الفجوات البحثية والأولويات، بما يعزز من كفاءة منظومة البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

وأشار إلى أن المنصة تتيح الوصول إلى بيانات وتحليلات نوعية من خلال ثلاث قنوات رئيسة: منصة رقمية، وتقارير دورية، وورش عمل معرفية؛ لتكون أداة فعّالة للقادة، وصُنّاع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والباحثين والعلماء لتعزيز جهودهم نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.

يذكر أن منصة “نبراس” تأتي ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتوجيه الابتكار نحو مستهدفات رؤية 2030، لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالبحث والابتكار، بما يسهم في تركيز الجهود لتحقيق أثر وطني ملموس ومستدام.