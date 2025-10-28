جلسة تعزيز الاستثمارات التقنية: وزير الاتصالات يلتقي بقادة شركات عالمية لدعم الابتكار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة سلسلة من الاجتماعات مع عددٍ من قادة كبرى الشركات العالمية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، لبحث فرص الشراكة في تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الاستثمارات النوعية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

## شراكة مع Honeywell للتقنيات الصناعية والمدن الذكية

معالي الوزير التقى بالرئيس والمدير التنفيذي لشركة Honeywell فيمال كابور، لبحث الشراكة في التقنيات الصناعية والمدن الذكية، وسبل التعاون في تطوير الطاقة المستدامة وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.

## استثمارات في الشركات السعودية الناشئة مع Liberty Strategic Capital

كذلك، التقى معالي الوزير برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Liberty Strategic Capital ستيفن منوشين، لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة ودعم ريادة الأعمال.

## شراكة مع Replit لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوكيلي

وفي سياق تمكين المبرمجين ورواد الأعمال بالتقنيات الحديثة، التقى معالي الوزير بالرئيس التنفيذي لشركة Replit أمجد مسعد، لبحث الشراكة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوكيلي.

## تعزيز فرص الاستثمار في مراكز البيانات مع EDGNEX Data Centers by DAMAC

أخيرًا، التقى معالي الوزير بمؤسس ورئيس شركة EDGNEX Data Centers by DAMAC حسين سجواني، لبحث تعزيز فرص الاستثمار في تطوير مراكز بيانات متقدمة ودعم الربط الإقليمي والدولي.