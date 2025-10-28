اخبار السعوديه

وكيل إمارة الرياض يشارك في احتفال سفارة كازاخستان بالعيد الوطني

0 نشر
0 تبليغ

وكيل إمارة الرياض يشارك في احتفال سفارة كازاخستان بالعيد الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اليوم، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في فندق ڤوكو بالرياض. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، وعدد من منسوبي السفارة.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فقد حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وجمهورية كازاخستان، وتعكس الروح الودية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا