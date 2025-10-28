وكيل إمارة الرياض يشارك في احتفال سفارة كازاخستان بالعيد الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اليوم، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في فندق ڤوكو بالرياض. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، وعدد من منسوبي السفارة.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فقد حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، وتعكس الروح الودية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.