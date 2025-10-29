شكرا لقرائتكم خبر «المشتري الرئيس» ترسي 5 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 4500 ميجاوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة؛ رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»، تم ترسية مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، و4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقد حقق مشروع طاقة الرياح في الدوادمي رقما قياسيا جديدا لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم، فيما حقق مشروع نجران للطاقة الشمسية ثاني أقل رقم قياسي عالمي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بعد مشروع (الشعيبة 1) وهو أحد مشروعات المملكة الذي سبق أن حقق أقل رقم قياسي عالمي لتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 1.04 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعات الخمسة 4500 ميجاوات، كما تجاوز حجم الاستثمارات فيها 9 مليارات ريال 2.4 مليار دولار أمريكي، وتأتي ترسية هذه المشروعات ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

وتضم المشروعات التي تمت ترسيتها:

مشروع الدوادمي لطاقة الرياح، في منطقة الرياض، مع تحالف يضم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو، وشركة نسما للطاقة المتجددة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بسعة تبلغ 1500 ميجاوات، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.01760 هللات لكل كيلووات ساعة 1.33803 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم.

مشروع نجران للطاقة الشمسية، في منطقة نجران، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، بسعة تبلغ 1400 ميجاوات، وتكلفة إنتاجية LCOE تبلغ4.11307 هللات لكل كيلووات ساعة 1.09682 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، وهو ثاني أقل رقم قياسي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، بعد مشروع (الشعيبه 1) في المملكة كذلك.

مشروع الدرب للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، بسعة تبلغ 600 ميجاوات، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.10262 هللات لكل كيلووات ساعة 1.36070 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة.

مشروع صامطة للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع تحالف يضم الشركة السعودية للكهرباء وشركة إي دي إف الفرنسية لحلول الطاقة، بسعة تبلغ 600 ميجاوات، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.57544 هللات لكل كيلووات ساعة 1.48678 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة.

مشروع السفن للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، مع تحالف يضم شركة الجميح للطاقة والمياه وشركة توتال إنرجيز رينيوبلز س ا س، بسعة تبلغ 400 ميجاوات، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.65074 هللات لكل كيلووات ساعة 1.50686 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة.

وتعد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلووات ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تأكيدا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، ويعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.