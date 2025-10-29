شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستعرض رؤيتها الاستراتيجية في مبادرة مستقبل الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، لاستعراض رؤيتها لمستقبل العلا وتسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة، حيث سيقام المنتدى تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث تعد المبادرة منصة عالمية تجمع القادة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم.

وستستعرض الهيئة برنامجها الشامل للتنمية، الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة العلا وجهة سياحية دولية مزدهرة على مدار العام. ويشمل ذلك خططا طموحة للتخطيط العمراني وتطوير بنية تحتية مرنة وحلول تنقل متقدمة، إلى جانب مبادرات لتحسين جودة الحياة عبر الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى اقتصاد متنوع يستند إلى قطاعات السياحة والزراعة والفنون والثقافة والرياضة والابتكار.

وتواصل الهيئة جهودها لحماية الطبيعة وصون التراث، واستعادة النظم البيئية، وتطوير نماذج السياحة المستدامة، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستشهد فعاليات المبادرة توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركاء من القطاعين الخاص والمؤسسات الدولية لدعم وتسريع مسيرة تطوير العلا.

وسيتضمن المنتدى مشاركة الرئيسة التنفيذية للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل في إحدى الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على مسيرة العلا في التنمية المتجددة ودورها في بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد، فيما يشارك رئيس قطاع الاستراتيجية والرقمية وليد الدايل في جلسة أخرى حول الابتكار والنمو الاستراتيجي.

كما ستقيم الهيئة جناحا خاصا ضمن فعاليات المبادرة لاستعراض أبرز تطورات مشاريعها، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على آفاق الاستثمار والشراكات في واحدة من أبرز الوجهات الاستثنائية على مستوى العالم.