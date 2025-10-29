شكرا لقرائتكم خبر هيئة المحتوى المحلي توقع عددا من الاتفاقيات على هامش ملتقى الصحة العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع 5 اتفاقيات لتوطين صناعة ونقل معرفة عدد من المنتجات الطبية والدوائية، على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض 2025م، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك ضمن إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، وتمكين الصناعات الوطنية لقطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.

وجاءت الاتفاقيات بالتوقيع المنفصل مع عدد من الشركات المحلية والعالمية؛ لتوطين وتطوير منتجات استراتيجية ذات أثر اقتصادي وصحي، وشملت توطين منتج المزروعات العظمية للحوادث والكسور، وهي أداة مصممة لعلاج كسور العظام وتشوهاتها الناتجة عن الحوادث، وتصنع المزروعات العظمية من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم، ووقعت الاتفاقية على نحو منفصل مع شركتي رميم الطبية، ورؤى حيوية.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة اتفاقية توطين منتج مستحضر أداليموماب، وهو دواء حيوي يستخدم لعلاج مجموعة من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تنشأ نتيجة فرط نشاط جهاز المناعة، بالتوقيع مع شركتي بوسطن أوكنولوجي، وتبوك الدوائية على حدة، إضافة إلى اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة أجهزة أشعة الموجات فوق الصوتية التي تستخدم لالتقاط صور الأجزاء الداخلية في الجسم، وتوفر تحاليل لتشخيص مجموعة مختلفة من الأمراض، وذلك بالتوقيع مع شركة المانع وبالشراكة مع شركة سامسونج.

واختتمت المراسم بتوقيع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة مستحضر إيتنارسبيت، إذ يعد دواء حيوي يُستخدم لتقليل الالتهاب في الجسم وعلاج الأمراض الالتهابية المزمنة، وذلك بالتوقيع مع شركة بوسطن أوكنولوجي، إلى جانب اتفاقية توطين كبسولة نيلوتينيب، المستعملة لعلاج عدد من أنواع مرض السرطان، من خلال إيقاف نمو الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها، وجرى ذلك بالتوقيع المنفصل مع كل من شركة تبوك الدوائية، وشركة فارما، وشركة سدير.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن هذه الاتفاقيات ستحقق أثرا اقتصاديا متوقعا على الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بأكثر من 1.2 مليار ريال سعودي، واستحداث نحو 500 وظيفة مباشرة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي، وتحقيق التنويع الاقتصادي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.