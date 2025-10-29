شكرا لقرائتكم خبر ابتكارات نوعية من 130 دولة تبرز في ملتقى الصحة العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى الصحة العالمي 2025 في الرياض عرض مجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس التحول العالمي في قطاع الرعاية الصحية، بمشاركة شركات محلية ودولية من أكثر من 130 دولة، ومن أبرز هذه الابتكارات، عرض سيارة إسعاف متطورة قادرة على نقل أربع حالات في الوقت نفسه، في خطوة تجسد مستقبل الخدمات الإسعافية الذكية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في حالات الطوارئ.

وتتميز السيارة بـ4 أسرة هيدروليكية قابلة للتعديل وفق حالة المريض، ما يتيح التعامل مع الحالات الطارئة أو النقل بين المستشفيات بكفاءة أكبر، ويسهم في تطوير منظومة الرعاية قبل الوصول إلى المستشفى، ضمن الجهود الرامية لتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لخدمة الإنسان أولا، انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية السعودية 2030.

ويعد ملتقى الصحة العالمي 2025 أفضل معرض دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وفقا لجائزة AEO 2025، حيث يجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من أكثر من 130 دولة، كما يقدم أكثر من 100 جلسة حوارية و110 ساعات تدريب طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك خلال الفترة 27 - 30 أكتوبر الحالي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.