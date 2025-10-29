اخبار السعوديه

بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع: "في رحلتنا الأولى إلى المملكة عرفنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول"

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع: "في رحلتنا الأولى إلى المملكة عرفنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول"

موقع الخليج 365: قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أنهم عرفوا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول خلال رحلتهم الأولى إلى المملكة.

وأضاف الشرع خلال جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار :" بلد يتمتع بالإزدهار والتقدم، وتجربتها أصبحت فريدة في المنطقة".

وتابع :"منذ فترة وأنا أتابع الرؤية التي أطلقها الأمير ، وأرى أن حدودها ليست فقط في المملكة، ولكنها تشمل المنطقة بأكملها".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا