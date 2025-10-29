بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع: "في رحلتنا الأولى إلى المملكة عرفنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول"

موقع الخليج 365: قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أنهم عرفوا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول خلال رحلتهم الأولى إلى المملكة.



وأضاف الشرع خلال جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار :"السعودية بلد يتمتع بالإزدهار والتقدم، وتجربتها أصبحت فريدة في المنطقة".

وتابع :"منذ فترة وأنا أتابع الرؤية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، وأرى أن حدودها ليست فقط في المملكة، ولكنها تشمل المنطقة بأكملها".