بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع: "في رحلتنا الأولى إلى المملكة عرفنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول"

موقع الخليج 365: قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أنهم عرفوا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول خلال رحلتهم الأولى إلى المملكة.
وأضاف الشرع خلال جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار :"السعودية بلد يتمتع بالإزدهار والتقدم، وتجربتها أصبحت فريدة في المنطقة".
وتابع :"منذ فترة وأنا أتابع الرؤية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، وأرى أن حدودها ليست فقط في المملكة، ولكنها تشمل المنطقة بأكملها".
الرئيس السوري أحمد الشرع: في رحلتنا الأولى إلى المملكة عرفنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع الدول#مبادرة_مستقبل_الاستثمار | #FII9 | #الإخبارية pic.twitter.com/V9Thv9GCrK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2025