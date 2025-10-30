شكرا لقرائتكم خبر (39) قياديًا وخبيرًا يشاركون في مبادرة "تطوع بخبرتك" ضمن ملتقى بيبان 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك أكثر من (39) قياديًا وخبيرًا ضمن مبادة "تطوع بخبرتك" في ملتقى "بيبان 2025" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات القيادية في القطاع الريادي والاستثماري لدعم رواد الأعمال وتقديم الاستشارة المناسبة لهم في مشاريعهم.

وتعد "تطوع بخبرتك" إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التطوع التخصصي، حيث تأتي المشاركة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز ثقافة العطاء المعرفي، وتمكين أصحاب الخبرات من نقل تجاربهم العملية إلى رواد ورائدات الأعمال، والمستثمرين، عبر جلسات إرشادية واستشارات تطوعية مباشرة تُسهم في تمكين الفئات المستهدفة من تجاوز التحديات وتطوير مشاريعهم.

ويشارك في المبادرة ضمن ملتقى "بيبان 2025"، أكثر من (39) خبيرًا من مسؤولين حكوميين، ورؤساء تنفيذيين، ومؤسسي شركات، ومتخصصين في الموارد البشرية والتطوير الإداري، لتقديم خبراتهم في مجالات متعددة تشمل التطوير المؤسسي، والاستثمار، وريادة الأعمال، والحوكمة، وإدارة الموارد البشرية، وغيرها من المجالات ذات الأثر المباشر في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف المشاركة إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال من خلال ربط الرواد بالخبراء والممارسين ذوي التجربة، ما يعزز من تبادل المعرفة ورفع كفاءة المشاريع الوطنية، ويسهم في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

كما تُجسد مبادرة "تطوع بخبرتك" رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمعٍ حيوي ومتكامل يقوم على التكافل والمسؤولية المجتمعية، عبر تحويل التطوع من عمل فردي إلى منظومة مؤسسية مستدامة تُسهم في تنمية الإنسان والمكان، وتدعم فرص النجاح والتمكين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.