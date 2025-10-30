شكرا لقرائتكم خبر السعودية تستضيف مسابقة "فكرة 2026" في الرياض لتعزيز ريادة الأعمال واحتضان المواهب العربية نحو اقتصاد معرفي مستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُعلن عن استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات مسابقة " فكرة" لعام 2026 للمرة الأولى في العاصمة الرياض، مساء أمس في خطوة تعكس مكانة المملكة الريادية ودورها المحوري في دعم وتمكين الشباب العربي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بالشراكة مع منظمة إنجاز العرب، العضو في منظمة " جو نيور أتشيفمنت " العالمية، التي تُعد من أكبر المنظمات الدولية المعنية بريادة الأعمال وتعليم الابتكار لدى الشباب.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل مسابقة " فكرة " لعام 2025 الذي أُقيم في جمهورية مصر العربية يوم أمس الأربعاء الموافق 29 أكتوبر، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري وتشريف وزير التعليم المصري، وبمشاركة 14 دولة عربية، وحضور أكثر من 150 طالبًا وطالبة من مختلف الدول العربية، في أجواء تنافسية احتفت بالإبداع والابتكار والريادة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب العربي، وإبراز مشاريعهم الريادية المبتكرة التي تسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر قائم على الإبداع والمعرفة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتمكين في المجالات الاقتصادية والتقنية والتعليمية.

وقال رئيس مجلس إدارة إنجاز السعودية الدكتور غسان السليمان: " نحن فخورون بأن تكون المملكة العربية السعودية وجهة لرواد ورائدات الأعمال في العالم العربي من خلال هذا الحدث الريادي، الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، بفضل الله اولاً ثم بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكه في إطار رؤية السعودية 2030، والتي جعلت من دعم الشباب وتمكينهم أحد ركائز التنمية الوطنية

وأضاف السليمان أن النسخة القادمة في الرياض لعام 2026 ستكون استثنائية ونوعية، إذ تتزامن مع احتفال منظمة إنجاز العرب بمرور 20 عامًا على تأسيس جائزة رواد الأعمال الشباب، لتجسد رحلة تمتد عقدين من الإلهام والإبداع والتمكين في أرجاء الوطن العربي.

وأشار إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الإقليمي المهم تأتي تأكيدًا على التزامها بتمكين الشباب العربي وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، بما يسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم توجهات رؤية 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وبهذا الإعلان، تؤكد المملكة مجددًا مكانتها كحاضنة للمواهب والمشروعات الريادية في العالم العربي، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال الشباب، من خلال ما توفره من منظومة دعم متكاملة تسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

يُذكر أن إنجاز السعودية هي مبادرة وطنية تأسست عام 2007، وتُعد اليوم المكتب الإقليمي المشرف على 13 دولة عربية، وقد استفاد من برامجها حتى الآن أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

وتعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من عدد من الجهات الوطنية والعالمية ذات الإسهامات المؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية، لتقديم برامج نوعية في القيادة وتحفيز إطلاق الأعمال الخاصة، والارتقاء بالمهارات الاقتصادية والحياتية والثقافية والمالية للشباب.

وتهدف إنجاز السعودية من خلال مبادراتها وبرامجها إلى إلهام الشباب السعودي والعربي لاستثمار مواهبهم الطبيعية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة تُسهم في تسريع نمو دور الشباب في الاقتصاد الوطني، وبناء قادة ورواد أعمال المستقبل، وصقل مهاراتهم المهنية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.