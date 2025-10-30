شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق مبادرة «منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق مبادرة «منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني»، ضمن البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني، الهادف إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، وفتح آفاق أوسع لتطوير الأبحاث والابتكارات والكفاءات الواعدة في مجال الأمن السيبراني ذات الأولوية الوطنية وفقًا للتوجهات السيبرانية والتطورات التقنية الحالية والمستقبلية؛ لتعزيز الإنتاج العلمي والتبادل المعرفي، وبناء القدرات الوطنية الرائدة في المجال.

وبيّنت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تطوير البحوث التطبيقية المبتكرة في مجال الأمن السيبراني ودعم فرص تبنيها وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومواجهة تحديات صناعة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحفيز نمو تلك الصناعة على المستوى الوطني، وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ودعم الجهود الإستراتيجية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع.

وتركّز مبادرة «منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني» على تعزيز التعاون بين جهات القطاعين العام والخاص، والباحثين والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني لدى الجهات الأكاديمية والبحثية؛ لمواجهة التحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وذلك في ثمانية مجالات ذات أولوية وطنية في الأمن السيبراني، وتشمل هذه المجالات: «الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية والصناعية، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني».

ويُعد «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية المستقبلية وفتح آفاق واسعة لتعزيز البحث العلمي والابتكارات الواعدة في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كمُنتج للتقنيات السيبرانية الآمنة والموثوقة والمحرك الاقتصادي لها، كما يسهم البرنامج في تعزيز استدامة الشراكات المحلية والدولية للبحث والابتكار في الأمن السيبراني، وتوفير البيئة المحفزة والداعمة للباحثين والخبراء في المجال.