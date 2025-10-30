آل باعشن يستقبلون المعزين بوفاة فقيدتهم الغالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبلت عائلة باعشن التعازي والمواساة في وفاة السيدة نور عبدالقادر محمد صالح باعشن، التي وافتها المنية أمس في جدة.

توافدت الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، التي صلى عليها في مسجد الجفالي ووريت الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة.

الفقيدة نور باعشن هي شقيقة للسيد أحمد باعشن، ووالدة لعصام، وعاصم، وأنس، وصفوان، وأمل، وإيمان عمر أبو بكر باعشن، وعمة لإبراهيم عبود باعشن.

تقبل التعازي خلال يومي الخميس والجمعة في منزل أحمد باعشن بحي النعيم في شارع الأمير سلطان بجدة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.