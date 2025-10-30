شكرا لقرائتكم خبر "مؤتمر ومعرض الحج" يدفع عجلة التحول في منظومة خدمات ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن منطقة المؤتمر أكثر من 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل تتناول محاور التطوير التشغيلي، وجودة الخدمات في مجالات الصحة، والخدمات التشغيلية، والنقل، والتغذية، والطيران، مع التركيز على توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي؛ لتحسين رحلة الحاج منذ القدوم حتى المغادرة.
ويستضيف الحدث أكثر من 95 متحدثاً من الهيئات ورواد الابتكار والخدمات، فيما توقَّع، خلاله، اتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء منظومات فعالة ومستدامة لخدمة ضيوف الرحمن.
كما يحتضن المؤتمر في نسخته الخامسة، أكثر من 100 فكرة إبداعية تُبرز الحلول الذكية في إدارة الحشود وتحسين الخدمات الميدانية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الريادية.
وتُبرز منطقة المؤتمر جهود المملكة في الارتقاء بخدمات الحج، وتقديم نموذج يحتذى، ومن خلال الحوارات المفتوحة والعروض التفاعلية، يواصل المؤتمر رسالته في تعزيز مكانة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوحيد الجهود الدولية نحو تجربة حجٍّ ثريةٍ، وأكثر استدامة.
