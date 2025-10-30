تايلند تعلن سحب منتج "ڤيكس" الشهير في الأسواق الخليجية بسبب تلوثه وتدعو المستهلكين التخلص منه فورا

موقع الخليج 365: أعلنت هيئة الغذاء والدواء التايلاندية سحب منتج Hong Thai – Herbal Inhaler Formula 2 الذي يستخدم كدهان "ڤكس" ، بعد أن أظهرت الاختبارات المخبرية عدم مطابقة المنتج لمعايير السلامة الميكروبية.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار جاء عقب اكتشاف تجاوزات في العدّ الميكروبي الكلي ووجود خمائر وعفن داخل بعض العينات من الدفعة المذكورة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سحبها من الأسواق المحلية والدولية.

وحذرت السلطات من استخدام المستحضر ودعت المستهلكين إلى إعادته لنقاط البيع فورًا.

جدير بالذكر، أن المنتج المذكور منتشر في أسواق السعودية والإمارات والكويت.