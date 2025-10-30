شكرا لقرائتكم خبر د. أنس الحسن: جياد بطولة لونجين العالمية تتجاوز الفحص البيطري بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الدكتور أنس الحسن، المندوب البيطري الأجنبي في منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز تجاوز الجياد المشاركة جميع الفحوصات والاختبارات المطلوب تطبيقها من الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، وكذلك اللجنة المنظمة.

وقال الحسن "تشارك الجياد في الجولة الختامية والأهم من بطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، حيث حضر للرياض أفضل الخيول في العالم مع نخبة الفرسان العالميين، لذلك لم نواجه أي صعوبات في جميع الإجراءات".

وانطلقت اليوم الخميس منافسات جولة الرياض الختامية بمشاركة 40 فارس وفارسة من 19 دولة، و17 فريق عالمي وذلك على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبد الله المالي "كافد".

وكانت الجياد قد اكتمل وصولها للرياض في الـ 26 من أكتوبر الجاري، حيث أنهت اللجنة الطبية إجراء عملية الفحص البيطري، وشملت اختبارات اللجنة فحص الجياد من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى تعتاد الجياد أيضًا، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وتضم اللجنة البيطرية المختصة بالاستقبال والإشراف على الجياد المشاركة أربعة أقسام هي: المحاجر البيطرية للخيل القادمة من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، اللجنة البيطرية في الاتحاد السعودي للفروسية، لجنة المنشطات، ومستشفى الخيل البيطري.

وجهّز الاتحاد السعودي للفروسية بمقر المنافسات إسطبلات خاصة بالجياد القادمة من أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة للجياد المحلية، حيث تعدّ الجياد المشاركة من أفضل وأغلى الجياد على مستوى العالم.

ويشارك في البطولة فرسان يمثلون أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الدنمارك، الدومينيكان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أيرلندا، إيطاليا، قطر، لوكسمبورغ، المكسيك، السويد، هولندا، النرويج إضافة للسعودية.

وتتسع الإسطبلات في مقر المنافسات لأكثر من 300 جواد، تفرض فيه اللجنة المنظمة إجراءات صارمة حيث يجب على المشتركين الالتزام بها لسلامة الجياد والفرسان، من بينها إجراءات المحجر، إذ وضعت اللجنة أوقات معينة يسمح فيها للفرسان لدخول للإسطبل بعدها تقفل الأبواب، إضافة إلى وجود مراقب على الجياد والإسطبلات مع وجود كاميرات للحفاظ على سلامة الجياد.

وأوضح الدكتور أنس الحسن استمرار استخدام اللجنة لجهاز الكشف عن حساسية أرجل الجياد وقال: "بفضل الله لم يستبعد أي جواد في هذه البطولة وخاصة من جياد السعوديين والذي تجاوز عددها الـ 140 جواداً".

وحول المنشطات، قال الدكتور أنس الحسن "سيتم أخذ عينات بشكل عشوائي للفحص عن المنشطات، نتائجها تظهر بعد عشرة أيام من نهاية البطولة، وسيتم إشعار اللجنة المنظمة في البطولة بنتائجها".

وختم الدكتور أنس بشكره لمنسوبي إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعاونهم الكبير وتسخير كافة الإمكانيات لاستقبال الخيال القادمة من خارج المملكة.