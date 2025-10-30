زيارة تركي بن محمد بن فهد لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم. تفقد سموه محمية الشمال للصيد المستدام وعددًا من المواقع والمرافق في المحمية. وقدّم الأمير تقديره للدعم الكبير من قادة المملكة، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم في تنفيذ برامج رائدة في مجالات التنمية البيئية.

كما تفقد سموه برنامج الرعي الموسمي وأشاد بتنظيم دخول المستفيدين والحفاظ على الغطاء النباتي. وثمّن البنية التحتية المتكاملة في محمية الشمال التي تعزز السياحة البيئية وتدعم استدامتها.

واطلع الأمير على مشروع مركز إكثار الحبارى وخطط الحماية البيئية لتعزيز الرقابة الميدانية. وأكد على أهمية جعل البيئة محورًا رئيسيًا في التطوير. واختتم جولته مشيدًا بالتكامل بين الهيئة وشركائها لصون الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.