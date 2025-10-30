تجمع المدينة الصحية يحصل على اعتماد دولي لمركز الفحوصات المركزي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسلم تجمع المدينة المنورة الصحي شهادة الاعتماد الدولي للمختبر المركزي بمركز الفحوصات الموحد

تمكن تجمع المدينة المنورة الصحي مؤخرًا من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لمختبره المركزي في مركز الفحوصات الموحد. وقد تم منح هذه الشهادة من قبل المركز السعودي للاعتماد، بعد تحقيق المختبر لمتطلبات ومعايير ISO 15189 الخاصة بالمختبرات الطبية. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025.

اعتبارًا من اليوم، يعتبر هذا الاعتماد من بين أبرز الاعتمادات العالمية في مجال الجودة المخبرية، حيث يخضع لإشراف المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC). ويجدر بالذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز، بناءً على قرار مجلس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث أصبح المختبر المركزي بمركز الفحوصات الموحد أول مختبر يخدم مراكز الرعاية الأولية يحصل على هذا الاعتماد الدولي. ويعكس هذا الإنجاز التزام التجمع بتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة في الأداء، ويؤكد على استمراره في مسيرة التميز والاعتماد المؤسسي في منظومة الرعاية الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن حصوله على هذا الاعتماد يأتي كجزء من جهوده المستمرة في تحسين البنية التحتية لمعامل التحاليل الطبية، وتعزيز جودة نتائج الفحوصات. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين، وفقًا لأهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.