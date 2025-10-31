اخبار السعوديه

دراسة بريطانية حديثة تكشف فوائد «الكاكاو» لحماية الشرايين والوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية

موقع الخليج 365: كشفت دراسة بريطانية حديثة، عن فوائد تناول مشروب الكاكاو خاصة لمن يجلسون لفترات طويلة.

صحة الشرايين

وأظهرت الدراسة أن مشروب الكاكاو قد يساهم في الحد من الأضرار الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة على صحة الشرايين، خصوصًا لدى من لا يمارسون بانتظام بحسب الاندبندنت.

حماية الأوعية الدموية 

وأشارت إلى أن الجلوس لساعات طويلة يقلل من تدفق الدم إلى الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، في حين تساعد مركّبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو على حماية الأوعية الدموية وتحسين أدائها.

النظام الغذائي

وقالت الدكتورة كاتارينا رينديرو من جامعة برمنغهام: "يمكن بسهولة إضافة الفلافانول إلى النظام الغذائي عبر منتجات الكاكاو أو الفواكه مثل التفاح والخوخ والتوت والمكسرات، إضافة إلى الشاي الأسود والأخضر.

