مجموعة فقيه تختتم مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025 بتكريمات مرموقة وشراكات استراتيجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مجموعة فقيه للرعاية الصحية مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي استضافه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.

وشهد الملتقى زيارة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل لجناح المجموعة، حيث اطّلع على أحدث مشاريعها وخططها المستقبلية لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتوظيف التقنيات العلاجية المتقدمة، مثنيًا على جهودها الريادية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الحياة.

وجذب جناح المجموعة أكثر من خمسةٍ وعشرين ألف زائر، في حضور لافت لقيادات ومهنيي القطاع الصحي الذين تفاعلوا مع معروضاتها المبتكرة ومنصاتها التفاعلية.

وخلال أيام الملتقى الأربعة، نظّمت المجموعة سلسلة من الجلسات الحوارية الثرية التي تناولت مستقبل الرعاية الصحية والابتكارات في مجالات الطب الحديث، وسط تفاعل واسع من الحضور والمهتمين.

كما أبرمت المجموعة أكثر من 30 اتفاقية وعقدًا ومذكرة تفاهم مع جهات وطنية ودولية، من بينها وزارة الصحة والمعهد الوطني السعودي للصحة (NIH) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومجلس الضمان الصحي، وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتبادل البيانات والمعرفة ضمن أطر تنظيمية آمنة، وتطوير نماذج الرعاية القائمة على القيمة بما يعزز استدامة القطاع الصحي.

وتُوّجت مشاركة المجموعة في الملتقى بتكريمين رفيعين، حيث نال مستشفى د. سليمان فقيه بجدة تصنيف المستشفى الرائد (Market Leader) من مجلس الضمان الصحي بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110% ضمن برنامج تصنيف ضمان، كما حصد تكريمًا آخر من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC) تقديرًا لنجاحه في الحصول على اعتماد 14 مركز تميّز في تخصصات طبية متعددة، كأول مستشفى في العالم يحقق هذا الرقم القياسي، بالتزامن مع توقيع شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير نموذج متكامل للرعاية المبنية على القيمة.

وأكد الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن هذه الإنجازات والشراكات تمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من التميز والتطوير، وتجسيدًا لالتزام المجموعة برفع كفاءة الخدمات الطبية واستدامة الأداء، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية متقدمة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.