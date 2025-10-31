بالفيديو.. الأحمدي: تناول أوراق الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12%

اخبار السعوديه

موقع الخليج 365: كشف بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، عن الكمية المناسبة من الشاي الأخضر التي تساهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وقال خلال ظهوره عبر قناة "" إن دراسة علمية أوضحت أن تناول 2 جرام من أوراق الشاي الأخضر يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12%.

