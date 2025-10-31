مساعد وزير الصناعة يبحث في كوريا الجنوبية فرص التعاون الابتكاري والتصنيع المتقدم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مساعد وزير الصناعة يناقش فرص التعاون الصناعي مع كوريا الجنوبية

خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية، التقى الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، بعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة في القطاع الخاص لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

تحدث الأحمري خلال الزيارة عن أهمية التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والصناعات البحرية، والابتكار والأبحاث الصناعية، وتنمية رأس المال البشري.

في اجتماعه مع نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، تمت مناقشة الفرص المشتركة في التصنيع المتقدم وأشباه الموصلات، وتبادل الخبرات ونقل التقنية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة.

زار الأحمري المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، واطلع على فرص التعاون في مجالات الابتكار الصناعي وتقنيات المستقبل.

كما قام بجولة في حوض بناء السفن في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، واستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تصنيع السفن.

تواكب زيارة الأحمري مستهدفات رؤية 2030 لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية.