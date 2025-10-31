تعليم مكة ينظم معرض لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المعرض المصاحب لملتقى الصحة النفسية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمدارس عبر أركان تثقيفية توعوية، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق.

يهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وأثرها في المجتمع التعليمي، وتوفير بيئة داعمة للطلاب، وتزويد المعنيين بالأدوات اللازمة لتعزيز رفاهية الطلاب النفسية، وتمكين الطلاب من إدارة صحتهم النفسية، وتوفير الدعم اللازم، والوقاية من المشكلات، وتحسين جودة الحياة التعليمية بشكل عام.

جدير بالذكر أن المعرض المصاحب لملتقى الصحة النفسية يأتي ضمن جهود وزارة التعليم المستمرة لنشر ثقافة الوعي النفسي، وتعزيز الرفاه النفسي داخل البيئة التعليمية.