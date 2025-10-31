الهيئة العامة للمنافسة تختم مشاركتها في قمة المنافسة 2025 بكوالالمبور بنجاح وتفوق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت الهيئة العامة للمنافسة مشاركتها في عدد من الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة، التي أُقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025م، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والجهات التنظيمية من مختلف دول العالم.

وفي ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومركز سياسات المنافسة (KPC) بالتعاون مع لجنة المنافسة الماليزية (MyCC)، شارك وفد الهيئة برئاسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، حيث تم استعراض أبرز التحديات التنظيمية وتجارب المملكة في تعزيز المنافسة.

وشاركت الهيئة أيضًا في قمة المنافسة 2025، حيث شارك الدكتور فهد الشثري في جلسة حوارية بعنوان: “مكافحة التواطؤ بالعطاءات”، حيث تم استعراض جهود الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لحماية المنافسة.

تعكس هذه المشاركة الدولية حرص الهيئة على تعزيز حضور المملكة في المحافل المتخصصة، واقتناص الفرص لبناء شراكات فاعلة مع الجهات النظيرة، وإبراز التجربة السعودية في تطوير السياسات التنافسية في القطاعات الحيوية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.