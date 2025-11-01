سيراليون تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

تسلمت جمهورية سيراليون رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، خلفًا للاتحاد الروسي. وفي هذا السياق، سيعقد مندوب سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مايكل عمران كانو، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين لعرض برنامج العمل الخاص بالمجلس بعد موافقته عليه.

يُذكر أن مجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، ويضم 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية و10 دول أعضاء غير دائمة. وتتمثل الدول الدائمة في الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، بينما تشمل الدول الأعضاء غير الدائمة سيراليون، كوريا الجنوبية، بنما، باكستان، غويانا، اليونان، الجزائر، سلوفينيا، الدنمارك، والصومال.

تأتي هذه الخطوة في إطار دور سيراليون الفاعل في المجتمع الدولي وتعزز مكانتها كعضو فعال في مجلس الأمن الدولي.