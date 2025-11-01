توقيع اتفاق بين استراليا وكندا لتعزيز التعاون في قطاع المعادن الحيوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت أستراليا وكندا عن توقيع اتفاق لتعزيز التعاون الثنائي والتجاري في مجال المعادن الحيوية، خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة السبع في تورونتو.

وقد وقعت وزيرة الموارد الطبيعية الأسترالية، مادلين كينج، ونظيرها الكندي تيم هودجسون، إعلان نوايا يهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين في مجال المعادن الحيوية.

وأشارت كينج إلى أنها تتطلع إلى العمل مع كندا على بناء سلاسل توريد قوية تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

هذا الاتفاق يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي والتبادل التجاري في قطاعات حيوية مهمة، ويعزز الفرص لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة في صناعة المعادن.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة للقطاعين الأسترالي والكندي.