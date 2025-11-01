اخبار السعوديه

بالفيديو: السدحان يكشف عن أصعب اللهجات والأقرب للفصحى.. ويوضح سر غيابه عن التمثيل في مصر

موقع الخليج 365: كشف الفنان عبدالله السدحان، عن أصعب اللهجات والأقرب للغة العربية، وسر غيابه عن التمثيل في مصر.

اللهجة البيضاء

وقال السدحان خلال لقائه في بودكاست "الملز": اللهجة البيضاء كثير من الممثلات والممثلين بمختلف مناطقهم نحاول أن نؤدي باللهجة البيضاء.

اللهجة النجدية

وأضاف: ومع ذلك اللهجة النجدية من أصعب اللهجات ومن أقربهم إلى اللغة العربية، مشيرا: اللي من الغربية الذي يحكي باللهجة النجدية أو من الإخوة السوريين بينكشف في جملة أو في كلمة.

طاش ما طاش

واستكمل: أنا بروح أتكلم مصري والدليل أنا ولا ناصر القصبي روحنا اشتغلنا هناك لأنه مو مكاننا، لافتا: في أول أجزاء طاش ما طاش روحنا انتقدنا زملاءنا.

اللهجة

وتابع السدحان، قائلاً:"لو انعرض علي عمل مصري باللهجة السعودية راح أمثل".

