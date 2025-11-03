اخبار السعوديه

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ71 لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الـ(71) إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.

تحمل الطائرة السعودية الـ(71) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

هذه المساعدات تأتي ضمن الدعم السعودي المستمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف تخفيف الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها القطاع.

