تعزية خادم الحرمين وولي العهد لأمير قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية رحمها الله.

وأعرب الملك المفدى عن تعازيه الحارة لصاحب السمو ولأسرة الفقيدة، متضرعًا إلى الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها الجنة، ويحفظ أسرة الفقيدة من كل مكروه.

كما بعث سمو ولي العهد الأمير برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا المصاب الجلل.

ونقل سمو ولي العهد تعازيه الصادقة لأسرة الفقيدة، سائلاً الله أن يرحمها ويغفر لها، ويجزيها عن الخير بالخير، ويحفظ الأمير تميم بن حمد آل ثاني وأسرته من كل سوء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

