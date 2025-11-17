شكرا لقرائتكم خبر أمانة الباحة تبرز فرصها الاستثمارية في «سيتي سكيب» بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة منطقة الباحة في المعرض العالمي «سيتي سكيب»، الذي ينطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك عبر جناح يبرز المقومات الاستثمارية والفرص الواعدة بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن مشاركة الأمانة تأتي للتعريف بأكثر من 150 فرصة استثمارية متاحة، إلى جانب استعراض المشاريع الاستثمارية القائمة وتلك الجاري تنفيذها، والتعريف بالإرث التاريخي والطبيعي الذي تتميز به المنطقة، وما يشكله من محفزات جاذبة للمستثمرين.