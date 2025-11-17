اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابة قائد قوات درع السودان اللواء أبو عاقلة كيكل في معارك كردفان أخبار السودان

كشف مصدر عسكري رفيع في قوات درع السودان أن اللواء أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، أصيب بجروح خفيفة اليوم الإثنين، أثناء مشاركته المباشرة في عمليات مطاردة ميليشيا الدعم السريع بمحور كردفان.
وأكد المصدر أن اللواء كيكل تلقى الإسعافات الأولية ميدانياً، وأن حالته الصحية مستقرة تماماً، حيث شوهد يسير على قدميه بثبات ويواصل قيادة قواته والإشراف المباشر على سير العمليات الميدانية دون انقطاع.
وأضاف المصدر: “اللواء أبو عاقلة كيكل بخير وفي مقدمة الصفوف كالعادة، وإصابته الطفيفة لم تثنه عن مواصلة المهمة الوطنية”. وشدد على أن قوات درع السودان ماضية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية في استكمال تطهير كل شبر من أرض السودان من دنس التمرد والمرتزقة.
