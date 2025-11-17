بنزيما متردد بشأن مستقبله مع الاتحاد

الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي إلى إمكانية استمراره مع الفريق إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث كان قد انضم إلى عملاق جدة والكرة السعودية في صيف 2023 قادما من ريال مدريد، بعد فترة ذهبية في صفوف النادي الملكي حقق خلالها كل الألقاب الممكنة إضافة جائزة الكرة الذهبية، ثم رحل بنهاية عقده.

وتحدث بنزيما لصحيفة “آس” الإسبانية حول مستقبله سواء مع الاتحاد أو في كرة القدم بشكل عام.

وحينما سُئل النجم الفرنسي المخضرم عن نهاية عقده مع الاتحاد الذي ينتهي بنهاية الموسم قال: “ما زلت غير قادر على الجزم ببقائي أو رحيلي، الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، سأبلغ الثامنة والثلاثين من عمري في ديسمبر/كانون الثاني المقبل، وأرى نفسي ألعب كرة القدم، لعامين آخرين”.

وأضاف: “بدنيا أنا بخير، وأعمل بجدية وأقدم مستوى جيدا”.

وتابع: “أحب كرة القدم وأستمتع بها، وسنرى ما سيحدث في المستقبل، وما رأي النادي، أحب التحدث وجها لوجه ومعرفة آرائهم، أفضل شيء لي هو الاستمرار هنا، لكن ليس فقط لمجرد البقاء عام أو إثنين آخرين”.

وأضاف قائلا: “بعدما قضيت 3 سنوات هنا، أعتقد أن مستوى كرة القدم في الدوري السعودي يتحسن بشكل مستمر”.

عروض الرحيل

وكشف بنزيما عن العروض التي يمتلكها في الفترة الحالية، حيث أوضح أنه يمتلك عروضا من أوروبا، لكنه يتعين عليه أن يدرس كل شيء ويختار مستقبله بعناية.

وأضاف: “يجب عليّ أن أشعر بالراحة، فأنا أشعر بالراحة هنا وأحظى بمودة الجميع، لكن سنرى، يطلبون مني أشياءً وأنا أعطيهم أشياءً، وكل شيء متبادل، لكن المؤكد أنني لن أعتزل كرة القدم أو أتوقف عن اللعب خلال 6 أشهر”.

اهتمام أوروبي

وفي وقت سابق ربطت تقارير صحفية عالمية اسم بنزيما بالعودة إلى أوروبا من خلال أكثر من عرض أبرزها بنفيكا البرتغالي، خاصة في ظل وجود جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني، بينما كان هناك اهتمام من جانب فنربخشة التركي أيضا بالتعاقد مع قائد ريال مدريد السابق.

وفي ظل تلك الأنباء لم يظهر بنزيما أي ردة فعل تجاه مستقبله قبل أن يتحدث مؤخرا عن العديد من الأمور المتعلقة بمشواره مع “العميد”.

مسيرة مميزة.

وتقول لغة الأرقام أن ما قدمه بنزيما مع الاتحاد يعد شيئا مميزا فقد سجل المهاجم المخضرم 43 هدفا وصنع 17 في 71 مباراة على مستوى كل البطولات.

وفي الموسم الماضي، عرف بنزيما طريقه لمنصات التتويج مع الاتحاد بعدما ساهم في تحقيق الفريق ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان الموسم الأول مُحبطا ولم يشهد أي تتويجات للعميد.

ومع بداية الموسم الحالي عاد الاتحاد إلى دائرة الشك في ظل مستوى متذبذب أدى إلى الإطاحة بالمدرب الفرنسي لوران بلان، ليتم التعاقد مع بديله البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني الذي يعاني أيضا على مستوى الدوري إذ لم يحقق الفريق أي فوز تحت قيادته في الدوري حتى الآن.

اعتمد الاتحاد على بنزيما ليس فقط كمهاجم صريح، بل كقائد للثلث الهجومي وصانع لعب إضافي، إذ يتراجع كثيراً لاستلام الكرة وبناء الهجمة وربط الخطوط. هذه النزعة جعلته عنصراً مؤثراً في صناعة الفرص، خصوصاً عند توظيفه خلف المهاجم أو كمهاجم متحرك، حيث يُظهر دقة في التمرير وحسن قراءة تحركات زملائه. وعلى الرغم من تراجع معدله التهديفي مقارنةً بمواسمه الأخيرة في أوروبا، فإن تأثيره في خلق المساحات وجذب المدافعين لم يتراجع.

واجه بنزيما تحديات بدنية واضحة، تمثلت في الإصابات وتذبذب الجاهزية، إضافة إلى تغيّر الأجهزة الفنية وتعدد أساليب اللعب، وهو ما أثّر على انسجامه الكامل مع المجموعة. ومع ذلك، أظهر في فترات عديدة قدرته على ترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف، إضافة إلى مساهمته في لحظات الحسم بفضل خبرته الكبيرة وتعاملِه الذكي مع الضغط.

كما لعب دوراً مهماً خارج الملعب، سواء في غرفة الملابس أو عبر نقل خبرته للاعبين الشباب، في محاولة لتعزيز عقلية الفوز داخل الفريق. وبالرغم من الجدل الذي أُثير حول مستقبله ومسألة استمراره، يبقى بنزيما اسماً ثقيلاً يشكل قيمة فنية وتسويقية كبيرة للاتحاد، وقدرته على صناعة الفارق تظل حاضرة كلما وجد الظروف المناسبة لاستعادة نسخته الأفضل.

كورررة