حرفة الفخار في «بنان» تتجاوز الزمن وتصل إلى الأجيال الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم الحرفي زكي علي الغراش من محافظة القطيف نموذجا لامتداد الحرف التقليدية السعودية التي صمدت عبر الأجيال، إذ ينتمي إلى عائلة اشتهرت تاريخيا بصناعة الفخار في المنطقة الشرقية، وما زالت محافظة على حضورها في هذا الفن العريق حتى اليوم.

ويواصل الغراش تطوير الحرفة من خلال إنتاج الأزيار والمشربيات والأباخر، إضافة إلى تشكيلات فخارية حديثة تستلهم التراث وتواكب الذائقة المعاصرة.

وأكد الغراش مشاركته في معرض «بنان» إلى جانب مشاركات واسعة في معارض وفعاليات داخل المملكة وخارجها، أسهمت في تعريف الجمهور بحرفة الفخار وتطورها في القطيف.

ونقلا للخبرات، واستمرار الحرفة حاضرة في المستقبل، يقدم الحرفي «زكي» عددا من ورش العمل التدريبية ضمن مشاركته في المعرض، مستهدفا نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الجديدة وتعزيز استمرارية الممارسة التقليدية، ويتيح لزوار ركنه فرصة خوض تجربة عملية في تشكيل الفخار، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والممارسة المباشرة، ويستعرض مجموعة من التصاميم والمنتجات التي تعبر عن الهوية المحلية، وتبرز خصوصية الحرفة في سياقها الثقافي والجمالي، مما يضفي على تجربته بعدا توثيقيا وتواصليا مع جمهور متنوع.

وبين الغراش أن هذه الحرفة تمثل جزءا أصيلا من تراث المنطقة، ويحرص على الاستمرار في تطويرها وتعليمها للأبناء، حفاظا على حضورها وحكايتها في الوجدان الشعبي.