«ورث» شريك معرفي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف «بنان»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» بصفته شريكا معرفيا في النسخة الثالثة من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)، الذي تنظمه هيئة التراث في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر 2025م.

وتأتي هذه المشاركة امتدادا لجهود «ورث» في تعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية ونقلها من إطارها التراثي إلى فضاءات ثقافية ومعرفية أوسع.

ويقدم ورث خلال مشاركته هذا العام جناحا متكاملا يعكس دوره في التوعية والتعليم والتمكين، حيث يتعرف زوار المعرض على حكايا الفنون التقليدية السعودية، إضافة إلى عمل فني من السدو يبرز مهارات الطلاب من برامجه التعليمية، كما يشهد الجناح تنظيم ورش عمل تفاعلية في فن المعادن التقليدية والجلود، يشارك من خلالها الزوار في صناعة ميدالية تجمع بين الخامتين بأسلوب معاصر يعكس أصالة الحرفة ومهارة صناعها.

ويمثل الجناح كذلك منصة لتمكين طلاب وخريجي البرامج التعليمية، والمستفيدين من حاضنات ومسرعات الأعمال في ورث؛ إذ يتيح لهم عرض وبيع منتجاتهم اليدوية وتقديمها للجمهور، بما يعكس أثر البرامج التدريبية في تطوير مهاراتهم وإتاحة فرص اقتصادية مستدامة لهم.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليا وعالميا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، والإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.