اعتمدت اللجنة المشتركة بين محلية الخرطوم ومثلي الأجهزة النظامية والهيئة النقابية لسائقي الحافلات بالخرطوم خلال اجتماعها اليوم ترحيل مواقف المواصلات العامة من نفق الصينية بالسوق المركزي الى مواقف بديلة غرب المدينة الرياضية وغرب الميناء البري الخميس المقبل العشرون من نوفمبر الجاري لجميع الخطوط العاملة بالمواقف.

وأشار مدير الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة) كمال عوض الكريم مصطفى خلال ترأسه الاجتماع بأن القرار يأتي في إطار فك الكثافة المرورية وتجفيف المواقف العشوائية بالموقع. لافتا باكتمال كافة الترتيبات للشروع في الانتقال للمواقف الجديدة وتزويدها بالاحتياجات اللازمة وتحديد مسارات الدخول والخروج للمركبات قبل عملية الترحيل المزمع تدشينها الخميس.

موجها نقابة المركبات بتنوير جميع سائقي المركبات قبل الموعد المحدد لتفريغ المواقف القديمة ومن ثم الانتقال للموقع الجديد. مشيرا بأن العمل يأتي ضمن توجيهات الدولة وولاية الخرطوم لتهيئة البيئة العامة لعودة مواطني العاصمة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تقرر ترحيل مواقف المواصلات بصينية السوق المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.