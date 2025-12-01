شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي وجمعية كفى يطلقان حملة «خلك واعي 3 » لتعزيز الوعي المجتمعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق حي حراء الثقافي وجمعية كفى للتوعية بمنطقة مكة المكرمة، حملة «خلك واعي 3»، لترسيخ ثقافة الوقاية وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاجتماعية.

وتضمنت فعاليات الحملة التي تستمر يومين أركانا تثقيفية توضح أنواع الإدمان ومخاطره، وركن العيادات والاستشارات، إضافة إلى ركن قياس العلامات الحيوية الذي يتيح للحضور إجراء فحوصات صحية أولية، إلى جانب إتاحة الاستشارات النفسية والطبية للحضور من الأهالي والزوار.

واحتضنت الفعالية معارض توعوية تعرض إحصاءات ومواد معرفية حول الوقاية من الإدمان، فضلا عن مساحة ترفيهية مخصصة للأطفال لتعزيز نشر الوعي بين مختلف الفئات العمرية.

وثمن المشاركون الجهود المبذولة لتقديم أنشطة تجمع بين التوعية والترفيه، وتسهم في غرس مفاهيم الصحة السليمة لدى النشء والشباب.