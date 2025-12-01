شكرا لقرائتكم خبر جدة تختتم منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، المتسابق شون تورينتي من فريق فيكتوري من دولة الإمارات العربية المتحدة بالكأس والميدالية الذهبية، في نهائي الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 (F1H2O)، جائزة جدة الكبرى 2025.

وجرى التتويج خلال حفل استثنائي أقيم بهذه المناسبة في موقع السباق على واجهة أبحر الشمالية ضمن فعاليات موسم جدة 2025، ليودع محبو الرياضات البحرية، بعد 3 أيام من التشويق، أول استضافة لمدينة جدة لهذه الرياضة العالمية العريقة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاما.

وشارك في البطولة 10 فرق من أبرز أبطال العالم بعدد 20 زورقا سريعا، إذ استحوذ المتسابق يوناس أندرسون من فريق دولة السويد على الجائزة الفضية بحصوله على المركز الثاني، فيما نال المتسابق بارتيك مارساليك من فريق ستروموي ريسينغ من النروج الجائزة البرونزية عن المركز الثالث، بعد أن قدمت عروضا حماسية جسدت قوة المحركات ومهارة القيادة، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات المشاهدة على الواجهة البحرية.

وعقب إسدال الستار على مجريات السباق وانتهاء المنافسات انطلقت مراسم تتويج الفائزين، حيث عزف السلام الملكي وكرم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الفائزين.

وتعد هذه البطولة أول حدث من نوعه يقام على مياه البحر الأحمر، واحتضنت جدة المتسابقين والجماهير في أجواء استثنائية جمعت بين الحماس الرياضي وروعة المشهد البحري، ممَا عزز من مكانة المدينة كوجهة للفعاليات الدولية على سواحل البحر الأحمر.

وبنجاح هذه الاستضافة التاريخية أضافت جدة إنجازا جديدا إلى سجلها الحافل بالفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مؤكدة دورها كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزا عالميا للرياضة والسياحة.

وتمثل البطولة واحدة من أبرز فعاليات موسم جدة 2025؛ لما تمثله من قيمة مضافة تسهم في تنوع التجارب الترفيهية والرياضية، وتقديم محتوى نوعي يجمع بين المتعة والترفيه، ويرسخ حضور جدة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة على ساحل البحر الأحمر.