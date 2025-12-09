شكرا لقرائتكم خبر الصناعات الإيرانية حاضرة في معرض المنتجات العربية والعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض المنتجات العربية والعالمية في مكة المكرمة حضورا للجناح الإيراني، الذي قدم عرضا متنوعا لصناعاتها بمختلف فئاتها، وسط إقبال من الزوار والمهتمين بالمنتجات الدولية.

وشمل الجناح عروضا لمجموعة واسعة من المنتجات، من السلع الغذائية والتوابل والحلوى والمكسرات والمنسوجات والجلديات، وصولا إلى المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية، التي تمثل جزءا من التراث الإيراني.

وتهدف مشاركة الجناح الإيراني إلى تعزيز العلاقات التجارية مع السوق السعودي والخليجي، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي، ويوفر المعرض منصة مهمة لعرض جودة الصناعات الإيرانية وتنافسيتها.

ويعد معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة المكرمة الذي يستمر حتى 12 ديسمبر الحالي واحدا من أبرز الفعاليات التجارية التي تجمع شركات ومؤسسات من دول مختلفة، لتعزيز التبادل التجاري وتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة للزوار.