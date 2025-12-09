شكرا لقرائتكم خبر تعليم جدة يقيم الملتقى السنوي للصحة المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت المدير العام للتعليم أن الملتقى يأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم في تعزيز مفهوم الصحة المدرسية بوصفها ركيزة أساسية لجودة الحياة داخل البيئة التعليمية، مشيرةً إلى أن صحة الطالب والطالبة تمثل أولوية قصوى تسهم في ضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ومشددة على أهمية التكامل بين القطاعين التعليمي والصحي في تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية ورفع الوعي الصحي في المدارس.
وأضافت اللهيبي أن الملتقى يشكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة والممارسات النوعية بين إدارات التعليم والجهات الصحية، بما يسهم في تطوير خدمات الصحة المدرسية ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بناء جيل واعٍ يتمتع بصحة جيدة وقدرة عالية على التعلم والإنتاج.
وتضمن برنامج الملتقى في يومه الأول تقديم عدد من الأوراق العلمية والجلسات المتخصصة التي تناولت محاور الصحة المدرسية وبرامج التوعية الصحية وإدارة الحالات، إضافة إلى آليات تطوير الشراكات الصحية مع المدارس، بمشاركة مختصين من وزارة الصحة وإدارات التعليم، إلى جانب مناقشة المشاركون أبرز التوصيات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المدرسية وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على صحة الطلبة ويدعم استمرار العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم جدة يقيم الملتقى السنوي للصحة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.