تعليم جدة ينظم ورشة عمل"السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات" بالتعاون مع (نزاهة)

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي في كلمتها الافتتاحية أن النزاهة تمثل ركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة، حيث يُعد تفويض الصلاحيات أمانة ترتبط بالمساءلة والانضباط، مشيرةً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تبنّت تفويضًا مؤسسيًا قائمًا على وضوح الصلاحيات، وتحديد نطاق المسؤوليات، وربط القرار بالمساءلة، وتمكين العاملين بما يعزز جودة الأداء ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية، بما يعزز التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ودعم ما تقوم به “نزاهة” من جهود وطنية لحماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة.
يُذكر أن الورشة، التي شارك فيها أخصائي الرقابة الإدارية بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة جدة أحمد بن عبدالعزيز الزهراني، تناولت عدة محاور عن مفهوم الموظف العام وواجباته ومحظوراته، مفهوم التفويض الإداري، والآثار السلبية المترتبة على تفويض الصلاحيات.
