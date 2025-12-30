شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تكرم 6 جهات حكومية تميزت في نتائج مؤشر «نضيء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، 6 جهات حكومية تميزت في نتائج المؤشر الوطني للبيانات «نضيء» خلال 2025م، في دورته الثانية.

وشمل التكريم كلا من: وزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة السياحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، نظير ما حققته من نتائج متقدمة في مؤشرات نضج إدارة البيانات، وجودة تطبيق الحوكمة، وتعزيز تكامل البيانات على المستوى المؤسسي.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى مكاتب إدارة البيانات، في نسخته الثانية، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بمشاركة أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في الجهات الحكومية، وذلك في إطار دعم التكامل المؤسسي وتطوير منظومة إدارة البيانات الوطنية، وتعزيز تطبيق ممارسات إدارة البيانات وحوكمتها، ورفع الوعي بأهمية البيانات بوصفها أصلا وطنيا، فضلا عن دورها الحيوي في تطوير الأعمال ودعم اتخاذ القرار.

ويأتي الملتقى ضمن جهود (سدايا) لتعزيز التواصل مع مديري مكاتب إدارة البيانات من مختلف القطاعات الحكومية، والتأكيد على الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات، وتبادل الرؤى حول تطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، بما يسهم في رفع مستوى نضج إدارة البيانات على المستوى الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.