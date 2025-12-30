وظائف وزارة الرياضة 1447 كيف اتوظف في وزارة الرياضة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - توجد عدة وظائف وزارة الرياضة تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، حيث إن وزارة الرياضة في السعودية أتاحت عدد من الوظائف الشاغرة في الكثير من التخصصات والمجالات المتنوعة، بجانب تحديد بعض الشروط الخاص بكل تخصص ووظيفة متوفرة؛ لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الوظائف الشاغرة في وزارة الرياضة السعودية.

وظائف وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة عن وجود عدة وظائف جديدة لحاملي درجة البكالوريوس وكذلك الماجستير التقديم عليها، ومن وظائف وزارة الرياضة ما يلي:

تخصصات الإدارة.

دورات الهندسة.

تخصص إدارة الحدث.

تخصص إدارة الإعلام.

الإدارة المالية.

تخصص في إدارة الاستثمار.

تخصص في إدارة المشاريع.

متخصصون في إدارة الموارد البشرية.

كيف اتوظف في وزارة الرياضة

أشارت وزارة الرياضة إلى الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها التقديم على إحدى الوظائف الجديدة الشاغرة لديها، وتأتي تلك الخطوات على النحو الآتي:

الولوج إلى موقع وزارة الرياضة السعودية “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “تواصل معنا” من أعلى واجهة الموقع. اختيار خدمة “منصة التوظيف”. بعد ذلك النقر على أيقونة “البحث عن الوظائف”. سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على كافة الوظائف المُتاحة للتقديم عليها. يتم اختيار الوظيفة المُراد التقديم عليها، والنقر على خانة “عرض وتقديم”. تظهر صفحة بها تفاصيل الوظيفة المُختارة. من ثم النقر على زر “قدم الآن”. سوف يُطلب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر بشكل صحيح. بعد ذلك النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، أو النقر على “تسجيل دخول جديد” في حال عدم وجود حساب. اتباع باقي الخطوات كما هو مطلوبة بصورة دقيقة. إرفاق المستندات اللازمة. تحديد مستوى اللغة بناءً على البيانات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات المدخلة. في النهاية النقر على أيقونة “إرسال”.

تُعد وزارة الرياضة السعودية من أبرز الوزارات في المملكة، فهي تعمل على تنمية المجتمع السعودي، وزيادة عدد الرياضات وكافة الأنشطة البدنية، ومن حين إلى آخر تُعلن عن توافر وظائف جديدة وشاغرة وتحتاج من يعمل بها.