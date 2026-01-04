شكرا لقرائتكم خبر خطوات الأطفال ترسم ملامح المشهد الثقافي في مهرجان جازان 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحضر الطفل في أروقة مهرجان جازان 2026 عبر التفاصيل الصغيرة في خطوة واثقة، وفي زي يسبق العمر، وفي أداء عفوي يستعيد ذاكرة المكان، هناك يتشكل المشهد الثقافي بهدوء، وتروى الحكاية من مستوى النظر الأقرب إلى الأرض.

وتتجلى ملامح التنوع الثقافي للمنطقة عبر مشاركات للأطفال حضرت بشكل طبيعي ضمن الفعاليات، حيث تنوعت الأزياء وتباينت التفاصيل دون شروح مباشرة، في مشاهد إنسانية عكست الفرح والانتماء، وفتحت للزائر مساحة لتكوين انطباعه الخاص.

وفي مشاهد المهرجان، يبدو التراث ممارسة يومية تتناقلها الأجيال، في رؤية تجعل من مشاركة الأجيال الجديدة امتدادا طبيعيا للمشهد الثقافي، وتعيد ربط الموروث بسياقه الحي.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المشاركات تعبر عن توجه المهرجان في صناعة مساحة ثقافية مفتوحة، تتيح التعلم والتفاعل والتلاقي بين الأجيال، وتنقل صورة جازان بما تحمله من تنوع إنساني وثقافي إلى الداخل والخارج بلغة نابضة بالحياة.

ويواصل مهرجان جازان 2026 تقديم برامجه التي تحتفي بالإنسان والمكان، وتترك للزائر فرصة قراءة التفاصيل، واكتشاف الحكاية كما تروى في الواقع.