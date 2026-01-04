شكرا لقرائتكم خبر صباحات شتاء شواطئ جازان.. هدوء البحر وجاذبية المكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتشكل صباحات الشتاء على شواطئ منطقة جازان في مشهد هادئ يجمع اعتدال الأجواء، ونسمات البحر اللطيفة، وصفاء المياه، باستقبال الأهالي والزوار يومهم على امتداد السواحل في أجواء يغلب عليها الهدوء والاسترخاء.

وتشهد كورنيشات جيزان وبيش والشقيق والسهي، إلى جانب سواحل الجعافرة والطرفة وجزر فرسان، إقبالا ملحوظا خلال فصل الشتاء، في ظل اعتدال درجات الحرارة وصفاء البحر، بما يهيئ بيئة مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة بعيدا عن رطوبة الصيف وحرارته.

ويعد الخروج إلى الشواطئ خلال هذه الفترة متنفسا للأهالي ومقصدا للزوار، إذ تنتشر عربات الأطعمة والمشروبات المتنقلة التي يقدم من خلالها الشباب منتجات متنوعة، إلى جانب ما توفره المواقع الساحلية من مساحات مفتوحة للجلوس وممارسة الأنشطة الترفيهية.

وتشهد المنطقة خلال فصل الشتاء تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي تعكس الموروث الثقافي للمنطقة وتسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوفير تجارب متنوعة لزوارها.

وتواصل شواطئ جازان حضورها بوصفها إحدى الوجهات الطبيعية البارزة في المنطقة الجنوبية، مستفيدة من تنوعها الجغرافي وتطور خدماتها، بما يعزز مكانتها وجهة سياحية شتوية جاذبة.